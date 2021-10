Maceió divulga datas das prévias do carnaval 2022

A Fundação Municipal de Cultura (FMAC) divulgou nesta sexta-feira (1º) as datas das prévias de carnaval em Maceió nos anos de 2022 e 2023. Foram definidas mudanças para os desfiles em 2023: os blocos com trios elétricos da Liga Carnavalesca passarão a desfilar sozinhos, no sábado anterior ao desfile do bloco do Pinto da Madrugada.

O Pinto da Madrugada em 2023 vai desfilar sem a presença dos outros blocos, no sábado que antecede o carnaval, e com novo horário, a partir das 14 horas.

A (FMAC) informou que mediou, na última terça-feira (28), um diálogo entre a Liga Carnavalesca de Maceió e os representantes do Bloco Pinto da Madrugada para que as partes chegassem a um acordo sobre os dias dos desfiles nas prévias de carnaval.

Em 2022, não haverá nenhuma mudança nos desfiles. Na sexta-feira, saem os blocos no Jaraguá Folia. O Pinto da Madruga e os blocos como As Pecinhas, Bloco do Rei e a Turma da Rolinha desfilam no mesmo sábado de manhã. No domingo, é a vez do Bloco Vulcão, da Polícia Militar de Alagoas.

A presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), Mirian Monte, destacou a importância das prévias para a cidade de Maceió. “As prévias carnavalescas, e o próprio carnaval, são tão importantes em nossa cidade, em termos de tradição e agregam inúmeros gêneros e vertentes musicais e de expressões culturais. Por isso, podemos afirmar que teremos, de maneira organizada, segura, democrática e tranquila a presença de todos que fazem as nossas prévias serem uma das melhores do Brasil.”

No encontro, ficou definido também que a segurança, organização e viabilidade das prévias começará a ser planejada pela prefeitura e a Segurança Pública.

“Já normatizamos as prévias do próximo carnaval e organizamos todas as datas para não haver atrito. A partir de agora, as prévias ficarão sob a incumbência da FMAC. Vamos dar os próximos passos, para garantir um Carnaval com segurança”, contou o secretário-adjunto da FMAC, João Lyra.

Fonte: G1/AL