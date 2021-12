Maceió é chancelada com selo Internacional Safe Travels de Segurança Sanitária

Dona de belezas incomparáveis, a capital alagoana, conhecida como o caribe brasileiro, foi contemplada com o selo internacional Safe Travels de segurança sanitária. A chancela foi entregue na tarde desta segunda-feira (13), pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Marcius Beltrão, à secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, Patrícia Mourão.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão, a capital alagoana é o principal destino de Alagoas, e deve ser também um dos destinos mais comprometidos com a saúde e a segurança dos visitantes.

“Maceió é o maior destino de Alagoas. É uma cidade que, a cada dia que passa, consegue ter atratividade entre os brasileiros e entre os turistas internacionais. A gente fica muito feliz com essa junção de forças entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Maceió, que garante segurança aos visitantes e aos moradores da capital”, pontua o secretário.

Maceió é a décima cidade alagoana a ser contemplada pelo selo de segurança sanitária internacional. A chancela é conferida como reconhecimento a destinos e empreendimentos turísticos que estejam seguindo os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19 certificados por instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para a secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Patrícia Mourão, a parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Maceió garante que é importante para garantir a segurança dos turistas e moradores da capital.

“É mais um passo para que o nosso destino seja seguro para os nossos turistas. Nós já estamos à frente de outras capitais na vacinação, agora estaremos também em relação aos protocolos de segurança garantidos pelo Governo do Estado”, destaca.

Destino seguro

Com o avanço da vacinação do Brasil, a retomada segura e gradual do turismo em Alagoas conta com o selo Safe Travels da WTTC (World Travel & Tourism Council), entidade de turismo internacional que reconhece destinos ao redor do mundo que tenham implementado protocolos sanitários em padrão mundial. Além de Maceió, outros nove municípios alagoanos já foram contemplados com a certificação internacional – Pilar, Penedo, Maragogi, Porto de Pedras, Piranhas, Japaratinga, Delmiro Gouveia, Marechal Deodoro e Roteiro.

por William Makaisy – Secom Alagoas