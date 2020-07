Maceió entra na fase laranja nesta sexta (03) com abertura de novos setores da economia

O Governo de Alagoas iniciará, nesta sexta-feira (03), o retorno gradual de atividades econômicas não essenciais com o avanço para a segunda fase do Distanciamento Social Controlado em Maceió, saindo da Fase Vermelha (atual) para a Laranja. A decisão foi baseada na avaliação dos dados das últimas cinco semanas epidemiológicas, coletados a partir da análise dos três eixos estratégicos que compõem a Matriz de Risco: utilização da capacidade hospitalar instalada, evolução epidemiológica e taxa de evolução da Covid-19. Os demais municípios do interior do estado seguem em isolamento social (Fase Vermelha).

Durante coletiva on-line realizada nesta terça-feira (30), o governador Renan Filho pontuou que a capital apresentou consolidação de queda nas últimas cinco semanas e, por isso, a possibilidade de avanço para a fase laranja de Distanciamento Social Controlado, enquanto o interior do estado continuará em isolamento social, com prorrogação do decreto por mais 15 dias.

“Há claramente uma evolução na capital. A queda consolidada dos números da Covid-19 em Maceió demonstra que estamos controlando a pandemia, reduzindo o número de casos ativos, fortalecendo a capacidade de atender as pessoas. Por isso, o estado tomou a decisão de fazer a capital, Maceió, avançar da fase vermelha para fase laranja. Já no interior, a gente não tem essa redução com tanta clareza, por isso estamos mantendo o interior do estado na fase vermelha, para dar mais tempo para se consolidar uma tendência de queda nos próximos dias. Vamos continuar com a ampliação de leitos no interior do estado, além de intensificar a fiscalização nos municípios, sobretudo em Arapiraca e nas cidades com maior números de habitantes”, disse.

“Nesta sexta-feira daremos início à transição em Maceió para tentar restabelecer algumas atividades não essenciais que estavam fechadas. Esse é um passo importante agora e precisaremos, mais uma vez, da colaboração de todos”, destacou.

Com a publicação do novo decreto, fica autorizada a reabertura de lojas de ruas com até 400m² (exceto shopping centers, galerias e centros comerciais); salões de beleza e barbearias com capacidade de atendimento reduzida em 50%; além de templos, igrejas e demais instituições religiosas com funcionamento reduzido em 30% de sua capacidade. Os setores econômicos que já estavam abertos na Fase Vermelha seguem com as atividades permitidas.

O retorno gradual dos segmentos em Alagoas deverá acontecer de forma indissociável ao cumprimento das regrais gerais e específicas para cada área estabelecidas pelo Protocolo Sanitário do Governo do Estado. O documento, publicado em Diário Oficial no dia 15 de junho, prevê medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos, segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Internacional do Trabalho (OTI) e evidências científicas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

“Esse, sem dúvidas, foi o protocolo mais equilibrado do Nordeste. O Governo de Alagoas tem sido muito assertivo, permitindo pouca queda na atividade econômica, manutenção de empregos e, primordialmente, garantindo que o sistema público de saúde não entre em colapso. Precisamos agora do apoio dos empresários, do trabalhador e da população em geral para que incorpore no seu cotidiano os hábitos sanitários, de cuidados com a saúde e distanciamento social, para que possamos passar para as próximas fases com cautela e segurança”, salienta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito.

O avanço para as fases seguintes – Amarela, Azul e Verde – dependerá diretamente da evolução ou involução dos três eixos estratégicos da Matriz de Risco, ou seja, do comportamento da população e do setor produtivo que deverá seguir as medidas exigidas pelo Protocolo Sanitário, lembra o secretário de Saúde Alexandre Ayres.

“Os próximos passos a serem tomados pelo governo precisam, mais uma vez, da participação da sociedade. Nossa responsabilidade enquanto cidadão vai aumentar ainda mais. Continuaremos que manter o distanciamento social, fazer o uso da máscara e evitar aglomerações. Só poderemos avançar para as próximas fases, se a gente tiver a consciência de que ainda não vencemos a pandemia. Ainda estamos vivendo um momento de atenção e de muita preocupação”, enfatizou.

Renan Filho afirma que o estado tomou a decisão mais prudente para o momento ressaltou ainda o papel do setor produtivo nesse momento de transição de fases na capital. “Nesse momento, é fundamental a participação do cidadão e do setor produtivo, que tem um protocolo sanitário a cumprir, não é só abrir as portas, é abrir as portas respeitando as novas normas que o momento exige, porque, obviamente, se tivermos um retrocesso, faremos o caminho inverso com a mesma naturalidade. Da mesma forma que estamos construindo uma estrada para um novo normal, se houver piora, o Estado terá que tomar uma nova medida para proteger o cidadão. Então vamos seguir trabalhando para aumentar o número de leitos e continuar solicitando ao cidadão ao setor produtivo que cumpram com as medidas para que possamos vencer a pandemia juntos, integradamente”, declarou.

Fonte: Agência Alagoas