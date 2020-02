Maceió ganha aplicativo para relatar ocorrências de trânsito

Motoristas de Maceió ganham, a partir desta terça-feira (18), mais uma ferramenta para as demandas relacionadas ao trânsito na capital. Com o aplicativo “SMTT Maceió – NOI Cidadão”, a população poderá solicitar o apoio das equipes do órgão em situações que necessitem de intervenções para garantir a mobilidade urbana nas vias da cidade.

Inicialmente, o aplicativo só está disponível para quem possui smartphone com o sistema operacional Android, e pode ser baixado gratuitamente. Após o download, é preciso fazer um cadastro na plataforma inserindo o nome completo, e-mail, data de nascimento, número de telefone, endereço e o bairro onde reside.

Para reportar algum tipo de ocorrência pelo aplicativo, o usuário terá que optar por uma das modalidades disponíveis:

acidentes de trânsito

interferências nas vias (animal na pista, buracos na rua, postes e árvores caídos)

semáforos defeituosos

sinalização

óleo na pista

veículo quebrado

estacionamento irregular

O usuário deve ainda compartilhar o local do incidente, informar com o máximo de detalhes a situação e enviar uma fotografia, para que as equipes operacionais que integram o Núcleo de Operações Integradas (NOI) possam encaminhar a demanda do usuário ao setor responsável.

De acordo com a SMTT, em caso de ocorrência que necessite da presença dos agentes de trânsito, uma viatura será acionada e direcionada ao local.

“Com o aplicativo ‘SMTT Maceió – NOI Cidadão’, a Superintendência leva os serviços do órgão para a palma da mão do maceioense, na tela de um celular. Além do 3312-5340, que opera 24 horas, todos os dias da semana, e do Disque SMTT, no número 118, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, a plataforma tecnológica chegará para facilitar ainda mais o atendimento”, informou o superintendente da pasta, Antônio Moura.

Fonte: G1/AL