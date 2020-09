Mãe de Cauan se cura do coronavírus: ‘Mais uma vitória’

Cauan Máximo recebeu mais uma notícia boa nesses últimos dias. O sertanejo, que deixou recentemente o hospital onde estava internado por causa do coronavírus, agora comemorou a cura de sua mãe, Shirlei. Eles e o pai do cantor, João Luiz, contraíram a Covid-19 em agosto e tiveram sérias complicações por causa da doença. Inclusive, o pai continua internado em estado grave, mas apresenta melhora clínica.

A mãe tinha sido internada no último dia 22 e recebeu alta na última segunda-feira (31). No Instagram, Cauan comemorou seu retorno. “Mais uma vitória. Minha mamãe Shirley já está fora do hospital. Em breve comemoraremos a vitória do meu papai, João Luiz Maximo”, escreveu ele na legenda.

TratamentoCauan Máximo está se recuperando das complicações que teve por conta do coronavírus. O sertanejo deixou o hospital onde estava internado na última semana e agora corre atrás dos prejuízos deixados pela doença. Ele teve 75% de seu pulmão comprometido por causa da Covid-19 e, agora, precisa fazer exercícios para fortalecê-lo, principalmente para poder voltar a cantar. Em vídeo no Instagram, usando um cilindro de oxigênio, Cauan explicou que já começou o tratamento e está sendo acompanhado por profissionais. Quem estava na companhia do cantor foi seu fisioterapeuta, Juliano Vieira Castro, que vem trabalhando no processo de recuperação para expandir os pulmões e firmá-los.

Fonte: O Fuxico