Dona Ana Maria, mãe do padre Fábio de Melo, morreu neste sábado (27), aos 83 anos, vítima da Covid-19. Ela estava internada desde o dia 15 de março em Uberlândia (MG), sua cidade natal.

A informação foi divulgada pelo padre Fábio de Melo que fez uma homenagem à mãe nas redes sociais. “A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma (…) Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Obrigado, minha dona Ana”, escreveu.

Fonte: ISTOÉ Gente