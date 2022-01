Mãe e avó perdem criança na praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

Uma criança, de apenas 5 anos de idade, desapareceu no fim da tarde de ontem (1º), na praia da Lagoa do Pau, no município de Coruripe, litoral sul de alagoas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mãe e a avó do menino o perderam de vista na praia.

A família é natural de Teotônio Vilela e acionou os militares depois de procurar e não achar a criança. Os bombeiros fizeram buscas em toda a extensão da praia mas não localizaram o menino. A família foi orientada, então, a procurar a Polícia Civil e registrar um Boletim de Ocorrência por desaparecimento do menor, para que as buscas sejam feitas por parte da polícia.

Não foram divulgadas a identificação e nem imagens da criança.

Fonte: TNH1