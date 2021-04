Mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa em Maceió

Duas mulheres foram encontradas mortas dentro de casa na Aldeia do Índio, no bairro do Jacintinho, em Maceió. Segundo a polícia, os corpos de mãe e filha, de 50 e 25 anos, foram encontrados no domingo (25).

De acordo com os militares do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), os vizinhos sentiram um mau cheiro vindo da casa e chamaram os familiares das vítimas. A porta da casa estava trancada por dentro e não havia sinais de arrombamento.

Quando os policiais chegaram ao local, os pertences das vítimas estavam na casa e nada foi roubado.

A mãe, Marluce Maria do Nascimento, e a filha Vitória tinham transtornos mentais.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima. As causas das mortes não foram divulgadas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL