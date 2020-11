Mais 246 casos e dois óbitos por Covid-19 são registrados em Alagoas

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste domingo (29), trouxe mais 246 novos casos e duas mortes por Covid-19. Oficialmente, Alagoas tem 94,8 mil casos confirmados do novo coronavírus e 1,1 mil pessoas em isolamento domiciliar.

Mais de 91 mil pacientes já finalizaram o período de isolamento e a quantidade de casos em investigação laboratorial ainda é alta: 2.536, segundo a Sesau. Alagoas chegou a 2.336 óbitos por Covid-19.

Os dois últimos pacientes que não resistiram viviam em Maceió (homem de 43 anos, diabético, hipertenso, com doença de Parkinson e Alzheimer, que morreu no Hospital da Unimed) e no interior (homem, de 51 anos, morador de São Miguel dos Campos, tabagista e com doença respiratória crônica, que morreu na Santa Casa de São Miguel dos Campos).

Segundo a Sesau, há casos de infectados nos 102 municípios alagoanos e apenas São Brás não registrou óbitos pelo coronavírus.

Dos 2.328 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 1.307 eram do sexo masculino e 1.021 do sexo feminino. Eram 1.028 pessoas que residiam em Maceió e as outras 1.300 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

