Mais 44.750 doses de vacinas contra Covid chegam a Alagoas

Mais 44.750 doses de vacinas contra Covid-19 chegaram a Alagoas na tarde desta quinta-feira (22). Segundo o governador Renan Filho (MDB), o lote contém 9 mil doses da vacina CoronaVac e 35.750 da Astrazeneca.

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, disse que a campanha de vacinação continua.

“Isso quer dizer que a partir de amanhã [sexta-feira] a vacinação tem continuidade nos municípios alagoanos e prossegue o calendário de imunização. As vacinas já passaram pelo cadastro no PNI e já estão sendo distribuídas para os municípios alagoanos. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió já foi buscar os imunizantes, assim como já foi encaminhado para Arapiraca novas doses do imunizante”, disse.

Os demais municípios precisam fazer a retirada das doses.

Durante a manhã, a prefeitura de Maceió informou que a aplicação da 2ª dose da CoronaVac estava suspensa por falta de estoque, mas a situação foi regularizada após a entrega de mais doses ao Município.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), 562.324 doses das vacinas foram aplicadas em Alagoas até o esta quinta. Dessas, 416.138 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 146.186 já concluíram o ciclo com a 2ª dose.

Fonte: G1/AL