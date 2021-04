Mais 66.900 doses de vacinas contra Covid-19 chegam a Alagoas

Alagoas recebeu do Ministério da Saúde (MS), nesta quinta-feira (29), mais 66.900 doses de vacinas contra Covid-19. O lote é composto por 1.400 doses de CoronaVac e 65.500 de AstraZeneca. O governo do estado informou que o cronograma de vacinação será divulgado até essa sexta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e os municípios.

Segunda dose da CoronaVac

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, disse que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina CoronaVac e estão dentro do prazo recomendado para aplicação da segunda dose, de 21 a 28 dias após a primeira, devem procurar, regularmente, os locais de vacinação para completar a imunização.

“Temos conhecimento desta redução para produção de novas doses pelo Instituto Butantan, porém continuamos atuando com responsabilidade e sempre orientados pela ciência e, por isso, o prazo para quem tomou a primeira dose foi ampliado de 21 para 28 dias, conforme o que consta na bula do imunizante da CoronaVac. É importante informar que as pessoas imunizadas com a primeira dose da CoronaVac e que estão no prazo desta semana [prestes a completar o ciclo de 28 dias], devem buscar os postos de vacinação para a completa imunização”, orientou.

Vacinas da Pfizer vão para Maceió e Arapiraca

Em entrevista coletiva nesta manhã, o governador Renan Filho (MDB) disse que o estado vai receber, pela primeira vez, vacinas da Pfizer. A previsão é que a remessa com os imunizantes chegue nos próximos dias. Esse lote será utilizado em Maceió e em Arapiraca.

“Serão utilizadas na capital e em Arapiraca porque a vacina Pfizer exige alto nível de congelamento. E, para não correr nenhum risco de perder qualquer dose, o governo vai utilizar a melhor estrutura para acondicionamento em baixa temperatura que temos na capital e no município de Arapiraca. E as outras vacinas [CoronaVac e AstraZeneca] que são de mais fácil transporte e acondicionamento continuarão sendo usadas em todas as cidades do estado”, explicou.

Balanço da vacinação

Desde janeiro, o Ministério da Saúde enviou para Alagoas 852.310 de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram aplicadas 632.858 doses, sendo 442.449 como primeira dose, e outras 190.409 utilizadas para a aplicação da segunda dose.

Fonte: G1/AL