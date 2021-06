Mais de 100 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Maceió

O Sine Maceió abriu, nesta terça-feira (1), 104 vagas de emprego para diversas áreas (veja a lista ao final do texto). Oito dessas vagas são para Pessoa com Deficiência (PcD).

O interessado tem que ter experiências e ser capacitado para determinada área disponível, e deve entregar o currículo por meio do e-mail sine@semtabes.maceio.al.gov.br.

Além disso, ele também pode realizar o agendamento prévio das 12h às 13h30 para atendimento presencial, através do número 0800 082 6205. O atendimento é realizado na unidade do Sine Maceió, no Shopping Popular, localizado no Centro da capital.

Segundo a prefeitura, se o interessado for entregar o currículo de forma presencial, é necessário que ele use máscara e respeite as medidas de distanciamento.

Confira abaixo as áreas e a quantidade de vagas

Adesivador – 1 vaga – ensino fundamental completo, experiência na função

Agente de pesquisa – 12 vagas – ensino médio completo, experiência na função

Auxiliar técnico de refrigeração – 1 vaga – ensino médio completo, experiência na função

Analista fiscal – 1 vaga – superior em ciências contábeis, experiência na função

Controlador de pragas – 6 vagas – ensino fundamental completo, experiência na função

Cortador de tecidos – 1 vaga – ensino médio completo, experiência na função, possuir CNH ‘B’

Desentupidor – 1 vaga – ensino fundamental completo

Empacotador (PcD) – 5 vagas – ensino médio completo, experiência na função

Operador de extrusora – 2 vagas – ensino médio completo, experiência na função

Repositor (PcD) – 3 vagas – ensino fundamental completo

Serralheiro – 1 vaga – ensino fundamental completo, experiência na função

Torneiro mecânico – 1 vaga – ensino médio completo, experiência na função, ensino técnico completo em plásticos e mecânica

Vendedor externo – 5 vagas – ensino médio completo, experiência na função

Vendedor interno – 1 vaga – ensino médio completo, experiência na função, necessário experiência em produtos de linha branca e refrigeração

Carpinteiro – 20 vagas – ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS

Ajudante de carpinteiro – 10 vagas – ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS

Ajudante de soldador – 2 vagas – ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS

Pedreiros especialistas em alvenaria estrutural de blocos de concreto – 20 vagas – ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS

Mestre de obras – 1 vaga – ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS

Lavador de roupas – 1 vaga – ensino fundamental completo, experiência na função

Vendedor(a) de empréstimo consignado – 2 vagas – ensino médio completo, experiência na função

Operador de empilhadeira – 1 vaga – ensino médio incompleto, experiência na função e CNH

Operador de mantenedor – 2 vagas – ensino médio completo, experiência na função, ensino técnico completo em Mecânico elétrico ou eletroeletrônica

Fonte: G1/AL