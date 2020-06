Mais de 102 mil estudantes de Alagoas estão inscritos no Enem 2020

Alagoas teve um aumento neste ano de 14% no número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 102.577 estudantes devem prestar o exame no estado, o que equivale a 12,7 mil candidatos a mais que os 89,8 mil inscritos em 2019.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do exame, que ainda não tem nova data definida.

Quando observadas somente as inscrições dos estudantes da rede estadual de ensino de Alagoas, também houve aumento (12,2%), passando de 14,2 mil inscritos em 2019 para 15,9 mil em 2020.

Dos 102,5 mil candidatos alagoanos, 100.739 se inscreveram para a versão impressa e 1.838 para a versão digital, esta última com provas apenas nos municípios de Maceió e Arapiraca.

No Brasil, segundo os dados do Inep, 5.783.357 pessoas confirmaram a inscrição no exame em 2020, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior, quando foram 5.095.388 inscritos. Neste ano, 65,6% dos inscritos finalizaram o ensino médio em anos anteriores; 23% estão cursando a 3ª série do ensino médio; e 12% são estudantes que fazem a prova para testar seus conhecimentos e ganhar experiência.

Novas datas do Enem

No dia 20 de maio, o Ministério da Educação (MEC) anunciou o adiamento do calendário de aplicação das provas, antes previsto para o mês de novembro, em virtude das restrições impostas pelo coronavírus. Um mês depois, foi lançada consulta pública com os candidatos para a definição das novas datas.

Os candidatos inscritos no exame podem responder a enquete até as 23h59 do dia 30 de junho e escolher uma das três opções de datas.

A enquete, que pode ser acessada na Página do Participante, apresenta três opções de calendário:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021;

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021;

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Fonte: G1/AL