Mais de 16 mil vagas de emprego foram criadas no estado em setembro

Alagoas criou 16.592 vagas de emprego com carteira assinada no mês de setembro. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Ministério da Economia.

O saldo positivo é a diferença entre o número de admissões (22.544) e o de desligamentos (5.952).

O desempenho do estado foi o terceiro melhor do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia (16.923) e de Pernambuco (21.801). Em todo o Brasil, foram criadas 313 mil vagas em setembro.

Quem puxou a geração de empregos para cima em Alagoas foi o setor da indústria, com saldo de 12.872 novas vagas.

Na sequência, aparecem os setores de serviços (1.275), comércio (1.079), construção (794) e agropecuária (572).

