Mais de 20% dos contribuintes não pagaram o IPVA 2020

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) afetou a vida dos contribuintes alagoanos. Prova disso é que 21,3% deles não pagaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referente ao ano de 2020, representando quase o dobro da inadimplência em 2019, 13,72%.

Outro fator relevante é a quantidade de veículos emplacados neste ano que foi muito abaixo do ano passado, 22.739 e 52.971, respectivamente. Até o dia 31 de agosto, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AL) recolheu R$ 251.787.657,68.

De acordo com o secretário Especial da Receita Estadual, Luiz Dias, a Sefaz-AL está estudando uma alternativa para ajudar os contribuintes inadimplentes a sanarem suas dívidas. “Por enquanto, o cidadão pode emitir o boleto vencido no site da Fazenda, com os encargos devidos”.

Para emitir as parcelas em atraso, basta acessar o “Espaço do Contribuinte”, escolhendo a opção “IPVA” e depois “Emissão de Boletos”, informando o Renavam e a placa. Já para quem decidir pela emissão presencial, basta comparecer a alguma das Centrais Já! espalhadas pelo Estado.

Fonte: Agência Alagoas