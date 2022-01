Mais de 40 municípios estão em situação de emergência pela seca

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), decretou situação de emergência em 42 municípios do estado (confira a lista abaixo) devido à falta de chuvas nas regiões e, por consequência, o baixo volume de água nas reservas hídricas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa sexta-feira (21).

As regiões afetadas pela estiagem estão em situação de emergência por 180 dias. O governo informou que, junto a órgãos municipais, vai adotar medidas para restabelecer a normalidade na região do semiárido.

O decreto considera que a população dos municípios se encontra em situação econômica desfavorável e que a falta de chuvas agrava o caso. A estiagem vem afetando o abastecimento de água para o consumo da população e também para os animais.

Veja os municípios em situação de emergência

Água Branca

Arapiraca

Batalha

Belém

Belo Monte

Cacimbinhas

Canapi

Carneiros

Coité do Nóia

Craíbas

Delmiro Gouveia

Dois Riachos

Estrela de Alagoas

Girau do Ponciano

Igaci

Inhapi

Jacaré dos Homens

Jaramataia

Lagoa da Canoa

Major Izidoro

Maravilha

Mata Grande

Minador do Negrão

Monteirópolis

Olho d’Água das Flores

Olho d’Água do Casado

Olho d’Água Grande

Olivença

Ouro Branco

Palestina

Palmeira dos Índios

Pão de Açúcar

Pariconha

Paulo Jacinto

Piranhas

Poço das Trincheiras

Quebrangulo

Santana do Ipanema

São José da Tapera

Senador Rui Palmeira

Tanque d’Arca

Traipu

