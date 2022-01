Mais de 70 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Maceió

Quem está em busca de trabalho pode se candidatar a uma das 77 vagas de emprego disponíveis no Sine Maceió nesta segunda-feira (31). São oportunidades em diversas áreas de atuação, para pessoas com escolaridade desde o ensino fundamental até o superior completo, além de duas vagas de estágio para universitários.

Há também vagas destinadas, exclusivamente, para pessoas com deficiência. Veja os detalhes na tabela abaixo:

79 vagas disponíveis no Sine Maceió

Cargos Número de vagas Requisitos necessários Auxiliar de cozinha 2 experiência na função e residir na parte baixa de Maceió Auxiliar de manutenção predial 3 ensino médio completo, experiência na função Auxiliar de eletricista 2 ensino médio completo, experiência na função Auxiliar de refrigeração 3 ensino médio completo, experiência na função Auxiliar administrativo (PCD) 3 ensino médio completo, vaga exclusiva para pessoas com deficiência Assistente de departamento pessoal (PCD) 1 ensino médio completo, vaga exclusiva para pessoas com deficiência Cozinheira 1 experiência na função e residir na parte baixa de Maceió Calceteiro 1 experiência na função, fundamental completo Entregador 2 experiência na função, residir na parte alta, possuir CNH Eletricista 3 ensino médio completo, experiência na função Garçom 1 experiência na função, residir na parte baixa Faxineira 2 experiência na função Lavador de carros 1 ensino médio completo, moto própria, possuir CNH Mecânico de refrigeração 3 experiência na função Marketing e vendas 6 ensino médio incompleto e residir na parte baixa Oficial de manutenção predial 3 ensino médio completo, experiência na função Promotor (a) de vendas 4 ensino médio completo, experiência na função Passadeira 2 experiência na função Recepcionista 1 experiência na função, médio completo, residir na parte baixa Recepcionista hospitalar 30 ensino médio completo, experiência na função Vendedor (a) externo 1 experiência na função, médio completo Torneiro mecânico 1 experiência na função, médio completo Técnico de manutenção predial 1 ensino médio completo, experiência na função de manutenção de prédios Estágio de Marketing 1 cursando Marketing Estágio de contabilidade 1 cursando a partir do 4° período de contabilidade

Os interessados devem enviar o currículo para o imosine.semtabes@gmail.com, especificando a vaga escolhida no assunto do e-mail.

Quem preferir entregar o currículo de forma presencial, deve comparecer à unidade do Sine Maceió com seus documentos pessoais, das 8h às 14h.

O atendimento presencial é realizado no 2º piso do Shopping Popular, no Centro, de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada.

Mais informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (82) 9-8879-1919 ou por ligação no 0800-082-6205.

Fonte: G1/AL