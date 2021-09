Mais de 700 kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Maceió

Mais de 700 quilos de alimentos impróprios para consumo, como carne, charque e salsicha, foram apreendidos no fim de semana pela Vigilância Sanitária de Maceió no Mercado da Produção e estabelecimentos no bairro do Jacintinho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6).

A primeira apreensão foi na manhã de sábado (4), no Mercado da Produção, no barro da Levada. Equipes de fiscalização encontraram 500 kg de carnes e charque estragados e fora do prazo de validade.

No domingo (5) pela manhã, foram apreendidos mais 200 kg de alimentos impróprios para o consumo no Jacintinho. Entre os produtos recolhidos estavam carne bovina e de frango, calabresa, linguiça e salsicha, entre outros produtos em condições sanitárias inadequadas.

Os produtos recolhidos foram descartados no aterro sanitário da capital e os estabelecimentos que tiveram as mercadorias apreendidas foram notificados, autuados e multados em valores que variam de R$ 180 a R$ 19 mil, conforme a gravidade das infrações cometidas.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Airton Santos, orienta a população a ficar atenta para as condições dos alimentos que consome. Além disso, faz um alerta aos comerciantes para manter os produtos em condições adequadas de armazenamento e conservação.

“O consumo de alimentos vencidos ou estragados expõe a saúde da população a riscos. O papel da Vigilância é orientar para a proteção dos maceioenses e eliminar os riscos, recolhendo os produtos inadequados e minimizando os prejuízos à saúde pública”, observa Santos.

Denúncia

A Vigilância Sanitária pede que a população que desconfiar de produtos em estabelecimentos entrem em contato pelo Disque Denúncia, que funciona por meio do número 3312-5495. Também por telefone é possível solicitar a inspeção dos estabelecimentos que apresentem irregularidades sanitárias no município.

Fonte: G1/AL