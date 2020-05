Mais um caso de Covid-19 é confirmado em Penedo

Penedo tem mais um caso confirmado de Covid-19, totalizando agora 4 ocorrências de infecção no município, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde.

O aumento foi registrado nesta quarta-feira (06), com a divulgação do mais recente boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde que tem o objetivo de manter a população penedense informada dos números referentes ao novo coronavírus, seguindo as atualizações repassadas pelo governo estadual.

Os números também indicam que além do novo caso confirmado, outro está sendo acompanhado com suspeita de Covid-19. Os casos descartados permanecessem 6 e os monitorados pela saúde penedense são 40.

Já as pessoas acompanhadas por síndrome gripal totalizam 43, um aumento de cinco casos de gripe desde o Boletim informativo anterior, divulgado ontem (terça-feira, 05).

Medidas

O município de Penedo tem tomado todas as precauções recomendadas pela OMS- Organização Mundial de Saúde, a exemplo das Barreiras Sanitárias e o decreto municipal que estabelece a suspensão das aulas na rede pública e mudanças no funcionamento dos órgãos públicos, conforme decreto assinado pelo Prefeito Marcius Beltrão.

Prefeitura de Penedo adota novas medidas de controle nas barreiras sanitárias

Com isso existe um maior rigor na fiscalização dos acessos ao município, com a entrada em Penedo só está autorizada em casos específicos, sendo divulgado também periodicamente um balanço sobre o controle nas vias de acesso ao município

Covid-19

O COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2).

Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar. Cerca de 80% dos casos confirmados são ligeiros ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequelas.

No entanto, 15% são infecções graves que necessitam de oxigênio e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória grave, falência de vários órgãos e morte.

Em Alagoas, 80 mortes causados pela Covi-19 já foram registradas até hoje. A Sesau informa ainda 1.695 casos confirmados, 376 recuperados e 1.038 suspeitos.

SOS Covid

O SOS Covid-19 é um contato da Secretaria Municipal de Saúde exclusivo pelo Whatsapp (99912-3351), com o objetivo de tirar dúvidas da população e receber orientações sobre o coronavírus, recebeu 269 demandas.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)