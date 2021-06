Mais um clube garante vaga na 2ª divisão de Alagoas. Enquanto isso o Penedense nem pensar.!!!

Aos poucos a Segunda Divisão de 2021 vai ganhando corpo. Cotada para ser uma das maiores Segundonas da história, mais uma equipe confirmou a participação. Trata-se do Agrimaq Pilarense, ou simplesmente Agrimaq, que disputou a Segundinha pela última vez em 2017, quando terminou no penúltimo lugar.

O Agrimaq é uma equipe até jovem no futebol de Alagoas e tem foco principal nas categorias de base. O clube fez solicitação de participação à Federação Alagoana de Futebol, nesta quinta (17), seguindo os caminhos do Cruzeiro de Arapiraca.

Além disso, a equipe pretende mandar os jogos na cidade de Pilar, no Estádio Rubens Canuto, porém, ainda será devidamente inspecionado pela própria FAF.

A competição tem início previsto para setembro e já conta com várias equipes: Cruzeiro de Arapiraca, Zumbi, Comercial de Viçosa e agora o Agrimaq. Além deles, Miguelense e Dimensão Saúde são outras equipes especuladas para entrar na competição. Inclusive, o presidente do Miguelense, Melque Duque, em contato com a Gazetaweb, afirmou que a equipe está se preparando, mas não pôde garantir a participação.

Durante todo o mês de junho as equipes podem se inscrever para participar da competição.

É uma pena que o nosso representante aqui de Penedo, o mais antigo clube de Alagoas, não vai disputar a competição pelo segundo ano consecutivo e sem levar em conta que esses intervalos de participação ou não já vem acontecendo há algum tempo.

Segundo o presidente do clube ribeirinho do Baixo São Francisco, Daniel Mendonça, a sua meta por enquanto é priorizar a base no sub 17 e 20 para disputar as competições estaduais e quem sabe daqui ha 3 anos voltar a competir na segundona do estado.

Na verdade, a cada ano não participado de uma divisão de acesso o Penedense vai se perdendo na história do seu passado, em um presente sem motivação e expectativa frustante para o seu apaixonado torcedor. Hoje os tempos são outros infelizmente.Só vai de BASE…..

De Valdi Fernando com Gazetaweb