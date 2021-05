Mais um óbito por Covid-19 é registrado em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo atualizou agora há pouco o boletim epidemiológico sobre a pandemia de Covid-19.

De acordo com a SEMS, Penedo tem 3.420 casos confirmados até este início de semana. Desse total, 3.045 pessoas estão recuperadas da doença causadora de 33 óbitos no município, o mais recente de uma pessoa do povoado Santa Margarida.

Os números desta segunda-feira, 10 de maio, mostram ainda que 3.578 casos foram descartados e 14 aguardam resultados do exame PCR-RT, também chamado de swab.

A Secretaria Municipal de Saúde não utiliza mais testes rápidos para iniciar o procedimento de diagnóstico para Covid.

O avanço na assistência à população de Penedo é feito com o método de maior grau de exatidão e coleta de material a partir do 3º dia após o início dos sintomas da infecção por coronavírus.

Entre os dias 1º e 8 deste mês, 55 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 em Penedo por meio do teste swab/PCR-RT, exame cujo resultado pode ser entregue em até 72 horas, sendo a análise feita no Lacen, unidade da rede pública estadual.

Unidades de Síndromes Gripais

Na Unidade de Síndromes Gripais foram realizados 91 atendimentos nesta segunda-feira, 10, com treze pessoas submetidas ao exame que coleta material da região do nariz e da faringe, com uso de um tipo de cotonete.

Vacinômetro

O total de pessoas imunizadas contra o coronavírus em Penedo até hoje é de 10.397, sendo que 4.615 já receberam a segunda dose do imunizante.

A Central de Vacinação contra Covid funciona na Escola Estadual Ernani Méro, das 7h às 17 horas, local que recebe a partir desta terça-feira, 11, novas faixas de grupos prioritários.

Confira aqui quem pode se dirigir até a central a partir de amanhã

por Fernando Vinícius – Decom PMP