Mais uma criança morre após infecção pelo novo coronavírus em Alagoas

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta segunda-feira (16), confirma 214 novos casos e oito mortes por Covid-19 em Alagoas. Dentre elas, uma menina de apenas dois anos, sem comorbidades. Com esse registro, a pandemia do novo coronavírus já matou 23 crianças com até 10 anos de idade.

Alagoas tem, até agora, 233,1 mil casos confirmados do novo coronavírus e 5.966 óbitos. Três das oito vítimas que não resistiram residiam na capital alagoana (três mulheres, sendo uma criança de dois anos e dois adultos de 46 e 62 anos).

Segundo a Sesau, a criança de 2 anos não tinha comorbidades e morreu na Santa Casa, em Maceió; a mulher de 46 anos tinha hipertensão arterial, fibromialgia, rinite, sinusite e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes, em Maceió; e a mulher de 62 anos era cardiopata e morreu no Hospital Maceió, em Maceió e cinco do interior (dois homens de 41 e 59 anos e três mulheres de 57, 75 e 83 anos).

O homem de 41 anos, morava em Coité do Nóia, tinha obesidade, hipertensão e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca; o homem de 59 anos, residia em Olho d’Água das Flores, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema.

Já a mulher de 57 anos, residia em São Miguel dos Campos, era diabética e morreu no Hospital Arthur Ramos, em Maceió; a mulher de 75 anos, morava em Lagoa da Canoa, era hipertensa e morreu no Hospital Chama, em Arapiraca; e a mulher de 83 anos, morava em Traipu, tinha hipertensão, diabetes e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca.

por Regina Carvalho/Gazetaweb com Assessoria