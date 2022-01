MAIS UMA VEZ PENEDENSE FAZ ANIVERSÁRIO…113 ANOS ! E NÃO TEM O QUE COMEMORAR!!!QUE PENA

1909 – Fundado em 3 de janeiro o Penedense é o mais antigo clube do futebol alagoano e um dos mais antigos do Brasil.

1962 – Participa pela primeira vez do campeonato da primeira divisão promovido pela FAD.

1966 – Obtém sua melhor campanha, o vice campeonato, na decisão o clube perde o título para o CSA.

2000 – O clube se preparou para voltar a elite do futebol através do campeonato da segunda divisão. Foi o campeão com méritos e ganhou o direito de ficar entre os grandes.

2004 – O Clube conquista novamente a Segunda Divisão Alagoana sobre o clube Dimensão Saúde.

2008 – O Estádio Alfredo Leahy foi vetado pela vistoria realizada pela Federação antes do início do campeonato. No entanto, o Penedense acionou a Justiça Comum e conseguiu a liberação do estádio por meio de uma liminar. O clube foi suspenso, por ter recorrido à Justiça Comum. Depois, o Penedense conseguiu nova liminar da Justiça da Comarca de Penedo-AL para disputar o segundo turno do campeonato. Posteriormente, a Justiça suspendeu os efeitos desta liminar, excluindo o Penedense do campeonato. Em assembleia realizada pelos clubes e a Federação Alagoana, ficou decidida a suspensão do Penedense para competições oficiais pelo período de dois anos, além de todos os jogos já realizados e os a serem realizados pelo clube serem cancelados e assim, desconsiderados para a tabela de classificação. Portanto, todos que conquistaram pontos contra o Penedense em campo perderam estes pontos.

2010 – Em seu retorno ao Campeonato Alagoano, o clube fica em último lugar entre 10 clubes e acaba sendo rebaixado.

2011 – Pela Segunda Divisão, o clube perde a final para o CEO, mas garante acesso para a Primeira Divisão.

2012 – É rebaixamento para a Segunda Divisão, fica em último lugar entre 10 clubes.

2013 – Com a desistência da Associação Atlética Santa Rita, que fundiu-se com o Corinthians Alagoano, para disputar a Primeira Divisão, o Penedense, terceiro colocado, herda a vaga.

2014 – A equipe mais uma vez foi rebaixada junto com o Comercial.

2015 – O Penedense veio a disputar a Segunda Divisão, dessa vez junta com mais duas equipes: Sete de Setembro e São Domingos. Onde o campeonato só tinha três clubes alagoanos participantes. A equipe da cidade de Penedo garantiu acesso no terceiro jogo contra a equipe do Sete de Setembro onde o empate por 2 a 2 garantiu o acesso.

2016 – Em seu retorno a Primeira Divisão, o Penedense fez uma péssima campanha ficando em penúltimo entre dez clubes, a frente somente do Ipanema, sendo ambos rebaixado.