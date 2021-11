Major multado em blitz da Lei Seca vai ser investigado pela Corregedoria

A Polícia Militar de Alagoas informou ao g1 nesta terça-feira (2) que o subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), que se recusou a fazer o teste do bafômetro durante blitz da Lei Seca no fim de semana, vai ser investigado pela Corregedoria e pode ser punido até com a prisão.

Segundo a PM, o major Adriano Levy irá responder a um processo administrativo, que tem prazo de 30 dias para ser concluído.

A reportagem não conseguiu contato com o major nem com sua defesa.

No último fim de semana, o militar foi abordado durante uma blitz da Lei Seca e não aceitou realizar o teste de alcoolemia. Ele teve a CNH apreendida e suspensa por um período de 12 meses e terá que pagar uma multa no valor de R$ 2.934,70.

O promotor de Justiça Magno Alexandre, membro do Conselho Estadual de Segurança de Alagoas, explicou como esse comportamento pode refletir na carreira do major.

“Ele pode ingressar em um comportamento que venha a dificultar futuras promoções dentro da carreira ou até mesmo para ir para a reserva. É bem verdade que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si, contudo, as consequências administrativas, como a multa e a perda de pontos na carteira, são previstas em lei”, comentou.

