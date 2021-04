Mamma Bruschetta cai em golpe e perde quase R$ 20 mil

Mamma Bruschetta foi alvo de um golpe e teve o seu cartão de crédito clonado. Criminosos usaram o nome da comentarista de fofocas do Melhor da Tarde, da Band, e gastaram 17 mil. Ela só descobriu a fraude quando recebeu a fatura do seu cartão na última quinta-feira (22).

“Gente do céu! Na hora que a gente sabe que o seu cartão de crédito foi clonado, fica sem ação”, disse em entrevista ao Notícias da TV. “Não sabemos se vamos para frente, para trás ou para o meio. Essa coisa de roubar pobre é um mal que está se alastrando neste país!”, esbravejou.

Mamma Bruschetta fez um boletim de ocorrência eletrônico e entrou em contato com a administradora do cartão de crédito. Ela recebeu um sinal positivo do banco, que garantiu o estorno do valor roubado pelos criminosos virtuais.

“O povo pensa que, por causa do meu nome ou por qualquer outra coisa que eu faça, a minha vida financeira é abastada. Não é! A gente sabe que não é. [Ainda mais] Neste tempo de pandemia, eu praticamente desempregada, quando você sabe que está sendo clonada, fala: ‘Mas o que é isso!”, expôs.

Os responsáveis pelo crime fizeram compras de R$ 5 mil e R$ 4 mil em lojas de varejo. Além disso, o banco encontrou gastos no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, dando um total de R$ 17.750.

“Um absurdo! É uma experiência que não desejo para ninguém. Nos tempos de pandemia, eu desempregada, sem um tostão na conta corrente e nem outro tostão na poupança. De repente, vejo meu cartão triplicado porque clonaram ele”, relatou. “Nossa Senhora, tive um desarranjo. Fiquei desorientada e parecendo uma barata tonta”, admitiu.

Mamma Bruschetta está como contratada da Band após meses fora do ar. Ela deixou o canal de Silvio Santos após anos entre as estrelas do Fofocalizando, programa de fofocas do canal e curiosamente exibido no mesmo horário da atração que faz parte.

Fonte: RD1