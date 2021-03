Mandetta chama Guedes de ‘desonesto’ e ‘mentiroso’

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta rebateu o ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que a compras das vacinas está atrasada desde o período em que comandava a pasta. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

“Desonesto, Mentiroso (…) “É inacreditável que o homem responsável pela economia do país esteja criando uma narrativa mentirosa para disfarçar a própria incompetência, dele e do governo do qual faz parte”, disse Mandetta.

Em declaração para a CNN Brasil, Guedes disse que “a entrega da vacina não está atrasada só agora, não. No primeiro dia, Mandetta saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá”.

Mandetta disse que o dinheiro mencionado pelo ministro foi para a compara de 15 mil leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva), para máscaras e testes, que segundo o ex-ministro, o “o governo deixou vencer”.

“Mais postos de saúde, menos postos Ipiranga”, finalizou Mandetta, em referência ao apelido dado pelo presidente Jair Bolsonaro para Paulo Guedes.

Fonte: ISTOÉ