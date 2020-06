Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em São Paulo

Manifestantes se reúnem na tarde deste domingo (7) em um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), contra o racismo e o fascismo e a favor da democracia no Largo da Batata, em Pinheiros, Zona Oeste da capital paulista.

O ato começou por volta das 14h de forma pacífica e foi convocado por movimentos negros, torcidas organizadas dos quatro grandes clubes de São Paulo e por movimentos sociais integrantes da ‘Frente Povo Sem Medo’. O protesto foi transferido para Pinheiros depois de uma decisão judicial que proibiu atos antagônicos na Avenida Paulista.

Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste domingo (7) que convidou membros do Ministério Público de SP e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para acompanharem a operação montada pelo governo paulista para garantir a segurança dos manifestantes.

“Nosso governo convidou representantes do Ministério Público e da OAB para acompanhar do Centro de Operações da Polícia Militar a ação da PM nas manifestações que acontecem hoje na Capital. Compromisso com a transparência no trabalho da Polícia Militar de SP”, disse Doria.

Por volta das 16h15, os manifestantes começaram a andar pela Rua dos Pinheiros, próxima ao ponto de concentração. Às 17h, eles continuavam na via. Integrantes dos movimentos sociais da “Frente Povo Sem Medo”, declaram a manifestação encerrada no Largo da Batata e não saíram em caminhada.

Quando caminhavam pela rua dos Pinheiros, um pequeno grupo de manifestantes mascarados quebrou a vidraça de uma agência bancária, mas logo foram repelidos pelos membros do movimento negro, que gritavam para que eles parecem de depredar o espaço e não desvirtuar a o objetivo pacífico da manifestação.

Houve um princípio de tumulto que a PM tentou intervir, mas logo foi controlado por algumas lideranças pacíficas.

Fonte: G1