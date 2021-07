Manoel Messias é empossado Secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola de Penedo

O êxito do trabalho desenvolvido por Manoel Messias Lima à frente da Secretaria de Desenvolvimento e Abastecimento Agrícola de Penedo, durante o segundo mandato do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, o reconduziu ao cargo.

A justificativa para a definição do gestor da Semada foi apresentada pelo Prefeito Ronaldo Lopes durante a solenidade de posse realizada na tarde desta quarta-feira, 07.

O ato que oficializa a volta de Manoel Messias à pasta foi realizado no auditório da Casa de Aposentadoria, com presença de demais representantes do primeiro escalão do governo Crescendo Com Seu Povo, servidores da Semada, vereadores e familiares do gestor.

Manoel Messias (ou Messias da Filó, como é conhecido na cidade) fez um resumo de sua primeira gestão na Semada, enaltecendo o apoio que recebeu do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes para colocar em prática o que cobrava, como vereador, para o desenvolvimento do município por meio da agricultura.

Com muita dedicação pessoal e empenho da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, o agricultor penedense passou a produzir e comercializar alimentos que eram importados de outros municípios.

Mais adiante e por meio de associações, pequenos produtores rurais tornarem-se aptos a fornecer itens que têm compra garantida por meio do PNAE e PAA, programas que colocam comida de qualidade na merenda escolar – adquirida no município onde é produzida – e também atendem entidades de assistência social.

O resultado da assistência gera em benefícios para todos. Esta ano, pela primeira vez na história do município, a Prefeitura de Penedo investe mais de 50% de recursos destinados à merenda escolar comprando da agricultura familiar.

Ao promover políticas públicas com responsabilidade e focadas na zona rural, a agricultura familiar cresceu ao ponto de ter sua própria feira, realizada semanalmente. Agora, a meta é ampliar a assistência da Prefeitura de Penedo para gerar mais emprego e renda.

Semada Penedo amplia inclusão na Feira da Agricultura Familiar

“O chamado chegou e eu não pude me furtar”, disse Messias, dirigindo-se a Ronaldo Lopes em seu discurso. “Com a graça de Deus, a sua confiança, de todo o secretariado, dos vereadores e de toda a comunidade, a gente possa fazer o desenvolvimento que Penedo precisa”, enfatizou, destacando inclusive ações de outros setores da gestão Crescendo Com Seu Povo na zona rural, de forma direta e contínua.

Em seu pronunciamento, o Prefeito de Penedo agradeceu a Pedro Felipe Queiroz pelo trabalho de continuidade que desenvolveu na Semada durante o primeiro semestre deste ano e ressaltou a qualificação de Manoel Messias.

“Eu tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho na secretaria. Nós assumimos um compromisso muito forte com as pessoas da zona rural, com os agricultores e trazendo a sua experiência na Embrapa, na Câmara de Vereadores e na própria secretaria, eu não tenho a menor dúvida que trouxemos o melhor nome para ser o secretário de agricultura desta gestão”, afirmou Ronaldo Lopes.

por – Fernando Vinicius