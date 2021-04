Marcelo Adnet vira curinga da Globo e acaba no Oscar

Desde o fim da Escolinha do Professor Raimundo e do Fora de Hora, Marcelo Adnet segue na Globo sem um projeto fixo. Com isso, ele se tornou uma peça que está sendo utilizada em diversas atrações da emissora. No próximo 25 de abril, por exemplo, o humorista atuará na transmissão do Oscar, produzindo uma cobertura bem-humorada através do Globoplay.

Segundo o portal Notícias da TV, a ideia é levar uma abordagem mais descontraída para a premiação do cinema mundial. Nos anos anteriores, a função já havia sido exercida pela equipe do Choque de Cultura e por Paulo Vieira e Renata Gaspar.

Contratado pela Globo em 2013, Adnet teve dificuldade para emplacar um projeto na TV. O Dentista Mascarado (2013) e o Adnight Show (2016-2017) não funcionaram. Sua participação no Se Joga, em 2019, também não ajudou a audiência do vespertino.

A partir dessa semana, ele se tornou comentarista do Plantão BBB, comandado por Ana Clara. Durante entrevista à Carla Bittencourt, o ator falou sobre a experiência de falar a respeito do reality mais visto do país.

“A minha relação com ‘BBB’ começou através de minha mãe, que é muito fã desde a primeira edição. Eu chegava em casa, ouvia as tretas e discussões dos participantes e dizia: ‘Mãe, pelo amor de Deus, eu estou morando com essas pessoas’. Eu não acompanhava, mas gostava de um ou outro brother, dos barracos e das situações do jogo que eu achava engraçadas”, disse.

Fonte: RD1