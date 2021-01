Marcelo Beltrão decreta Situação de Emergência Administrativa em Coruripe

O prefeito Marcelo Beltrão (PP) decretou Situação de Emergência Administrativa em Coruripe. O decreto, publicado nesta terça-feira (5), terá vigência de 90 dias.

De acordo com informações da assessoria do município, por causa do pouco tempo de transição, o prefeito teve dificuldade em acessar informações necessárias para o início da gestão.

Além disso, o decreto considera a inacessibilidade a todos os documentos solicitados durante o período da transição, primordiais para a manutenção das atividades essenciais e a continuidade da prestação dos serviços públicos que a população mais necessita.

“Nós precisamos analisar todos os contratos vigentes, ter informações da contabilidade e finanças para que os serviços essenciais não deixem de funcionar em nosso município. Estamos em meio a uma Pandemia e a Saúde precisa funcionar, limpeza pública, ente outros serviços. Então decretamos a emergência para possamos realizar tudo o que for necessário para atender à população”, explicou o prefeito.

*Com informações da assessoria