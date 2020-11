Marcelo Cabo aceita proposta do Atlético-GO e deixa o CRB

No fim da tarde deste sábado, o treinador Marcelo Cabo se acertou com o Atlético-GO e está de saída do CRB. O representante de Cabo, Alex Fabiano, confirmou anteriormente que o um acordo estava sendo negociado. Ao fim da tarde, Cabo aceitou a proposta do Dragão e irá treinar o time goiano.

“Está em andamento e faltando detalhes para finalização. É grande a chance de ele ir para o Atlético-GO, estamos conversando sobre cláusula de contrato…Está bem encaminhado”, disse Alex.

Ainda de acordo com o representante, existe uma cláusula no contrato com o CRB que permite que sua saída em caso de propostas vindas da Série A.

“Tem um acerto com o CRB que se aparecesse um clube de Série A ou dependendo da situação existe a cláusula de liberação. O CRB sempre quando há um interesse por um treinador, ele não impede de o treinador decidir se quer ir para um clube de grande porte. Hoje, o Marcelo Cabo tá fazendo um excelente trabalho, tem um projeto no CRB, mas é um time de Série A que vem e isso entra na cabeça de um treinador”, explicou.

Após fracassar nas negociações com Zé Ricardo, o Dragão voltou suas atenções para o técnico que conquistou o principal título da história do clube: a Série B de 2016. Essa será a segunda passagem de Marcelo Cabo no Atlético-GO. O Galo pediu em troca a liberação do Junior Brandão para, assim, liberar Marcelo Cabo de imediato.

Cabo chegou ao CRB na reta final da Série B de 2019, onde estreou na 29ª rodada contra o Operário-PR. O treinador comandou o time regatiano 52 vezes, com 21 vitórias. O momento mais marcante no Galo da Praia foi a conquista do Alagoano de 2020.

por Rafael Reis/Gazetaweb