Marcelo Cabo confirma as chegadas de Régis e Wesley ao CRB

O CRB terá caras novas para o restante do Brasileirão. O técnico Marcelo Cabo confirmou que o Galo acertou as contratações do volante Wesley, ex-São Paulo e Palmeiras, e do atacante Régis, ex-Chapecoense, que deve chegar ainda hoje em Maceió.

“O Régis chega hoje (quinta-feira). O Wesley tá certo com a gente também. Não sei a data da chegada dele”, afirmou Cabo.

Existe uma esperança de que os dois jogadores consigam ser regularizados em tempo hábil para que possam estar em campo contra o Juventude, no domingo (8). Para isso, o nome dos atletas precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) até o fim da tarde desta sexta (6).

Régis tem 22 anos e atua pelos lados do campo. O atacante foi revelado pela Chapecoense, mas também teve uma passagem pelo Bahia em 2020. Neste ano, Régis disputou 10 jogos e marcou apenas um gol.

O volante Wesley tem 33 anos e começou sua carreira no Santos, em 2007. Após sair do Peixe, o jogador rodou por vários times do País, como Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR e Avaí. Também atuou no futebol europeu, no Werder Bremen, da Alemanha.

O CRB volta a campo na Série B no próximo domingo (8), contra o Juventude, no Rei Pelé. O jogo será às 18h15. Ocupando a 10ª posição, o Galo tem 26 pontos e precisa vencer para não se afastar da briga pelo G-4.

Por Rafael Reis/Gazetaweb