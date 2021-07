Marcelo Chamusca não é mais o técnico do Botafogo. Em nota oficial divulgada nesta terça-feira (13), o Alvinegro Carioca informou o desligamento do treinador, do auxiliar Caio Autuori e do preparador físico Roger Gouveia.

Chamusca deixa o Botafogo na décima posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 10 partidas foram três vitórias, quatro empates e três derrotas. Marcelo Chamusca assumiu o clube em fevereiro, não conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Carioca e também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil.

O Botafogo ainda não anunciou oficialmente quem será o novo técnico do time profissional do clube. Segundo fontes de General Severiano, Vanderlei Luxemburgo é o nome mais cotado entre os dirigentes.

O Botafogo volta a campo, no próximo sábado (17), às 19h (horário de Brasília), contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Fonte: Agência Brasil