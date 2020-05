Márcio Garcia é submetido à cirurgia

O apresentador Márcio Garcia, que atualmente está no ar pela Globo na apresentação do programa Tamanho Família, que vai ao ar na programação de domingo, passou por um grande susto em sua casa. O famoso sofreu um acidente doméstico na tarde desta quarta-feira, dia 20 de maio, e acabou precisando passar por uma cirurgia de emergência no Rio de Janeiro.

A informação foi revelada pelo próprio Márcio, que usou sua conta oficial em uma rede social para publicar um vídeo em que explica o que aconteceu. Além disso, ele também garante, já tentando evitar rumores, que sua internação não tem qualquer relação com a pandemia do novo coronavírus. O comunicador, que atualmente tem 50 anos de idade, pediu para que seus fãs não se preocupem, já que ele está bem.

“Não fiquem preocupados, não é Covid-19. Testei negativo, mas estou internado na Clínica São Vicente, na Gávea. Foi um susto. Fui empurrar uma mesa com o braço esticado e tive uma ruptura total do tendão do bíceps. Já fiz a cirurgia”, afirmou.

Esposa acompanhou

Márcio Garcia, que está em uma clínica na Zona Sul da capital carioca, ainda mostrou que estava acompanhado da esposa Andrea Santa Rosa. “Estou em ótima companhia, minha amada está aqui comigo. Daqui a pouco, estamos de volta à nossa quarentena. Já com saudades da bagunça, da cachorrada, da molecada. Já já mando notícias lá da nossa casinha”, concluiu. Por fim, Andrea comentou: “Estou firme e forte cuidando do maridão”.

Nos comentários, o apresentador recebeu o carinho de amigos famosos e de fãs. “Caramba, que susto! Melhoras!”, desejou a colega Fernanda Gentil, que também trabalha na Globo.

Fonte: Spinoff