Marcius Beltrão anuncia local onde serão instalados os leitos de UTI em Penedo

O prefeito municipal de Penedo, Marcius Beltrão, anunciou nesta terça-feira, 21, através das redes sociais, que os dez leitos de UTI serão instalados no antigo prédio do SEMEP, localizado na Avenida Wanderley, parte alta do município ribeirinho.

Há duas semanas, o governador de Alagoas Renan Filho esteve em Penedo visitando alguns locais pretendidos para a instalação dos leitos, que tem como objetivo principal o combate ao Coronavírus na região.

Com a disponibilização do local por parte da Prefeitura, cabe agora o Governo do Estado dá todo suporte de equipamentos para que os leitos sejam instalados o mais breve possível.

