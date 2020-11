Marcius Beltrão poderá ser secretário estadual de Educação

As urnas empurram a realização de reformas administrativas bem mais do que as boas relações entre os poderosos.

Sempre foi assim.

E vem aí mais uma reforma no secretariado de Renan Filho, considerando o tamanho com o qual ele sai das urnas e as decisões do eleitorado em benefício de alguns próximos.

Assim, não se surpreenda – até porque no Palácio já se trata do tema sem muitos freios – se o ainda prefeito Marcius Beltrão e a deputada Fátima Canuto forem anunciados como secretários de Renan Filho, a partir do próximo ano.

O Beltrão mencionado colecionou várias vitórias nas eleições municipais: fez seu sucessor em Penedo; ajudou a eleger o irmão, Marcelo Beltrão, em Coruripe; a cunhada como vice-prefeita em Jequiá da Praia; e a reeleger a madrasta, Rosiana Beltrão, em Feliz Deserto.

O novo “líder do Litoral Sul” pode ficar com a Secretaria de Educação, que já foi do vice-governador Luciano Barbosa, futuro prefeito de Arapiraca.

Fátima Canuto, mãe do prefeito reeleito do Pilar, Renato Filho, e sogra da futura prefeita de Atalaia, Cecília Rocha, terá estatura política para escolher uma pasta mais adequada para ela do que a de Ciência e Tecnologia, temas tão pouco valorizados pelo governo e pelo governador (que só pensa naquilo: eleição de 2022).

