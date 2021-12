Marco Túlio é mais um a renovar com o CSA para a próxima temporada

Continuando a montagem do elenco para 2022, o CSA acertou a permanência de mais um nome importante na temporada que se encerrou no fim de novembro. O atacante marco Túlio defenderá as cores do Azulão por mais uma temporada.

O jogador pertence ao Sporting, de Portugal, e será cedido novamente por empréstimo aos alagoanos.

Marco Túlio chegou ao CSA em março de 2021 e logo conquistou uma vaga de titular na equipe. Com a ascensão de Iury Castilho, acabou perdendo espaço entre os titulares, mas continuou entrando no decorrer das partidas, conquistando a confiança dos técnicos Mozart, Bruno Pivetti e Ney Franco.

O jogador não escondeu a felicidade em permanecer no Azulão. “Estou muito feliz por ter renovado com o CSA e muito motivado para fazer um grande ano com o clube em 2022. Vou trabalhar muito para continuar honrando essa camisa do início ao fim da próxima temporada. Estou muito focado e confiante em fazer um ótimo ano”, disse Marco Túlio.

Com sua permanência assegurada, agora o jogador mira mais títulos na próxima temporada. “Acredito que temos totais condições de buscar os títulos da Copa do Nordeste e do Estadual. São duas competições em que precisamos focar tudo para alcançarmos o objetivo, que é conquistar as duas disputas”, completou.

No total, o atacante entrou em campo 45 vezes com a camisa azulina e marcou sete gols e quatro assistências. Pelo clube, foi campeão Alagoano de 2021.

Agora, os comandados de Mozart curtem seu final de férias para se reapresentarem na próxima segunda (3) e iniciarem os trabalhos de pré-temporada. Assim como no início da temporada de 2021, o CSA fará sua preparação no CT do Retrô, nos arredores do Recife.

por Rafael Reis – Gazetaweb