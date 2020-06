Marcos Barbosa confirma retorno dos treinos no CRB a partir de 15 de junho

O CRB já tem previsão para o retorno das atividades no Centro de Treinamentos Ninho do Galo: a partir do dia 15 de junho. A informação foi confirmada à Gazetaweb, na tarde desta sexta-feira (5), pelo presidente regatiano, Marcos Barbosa.

“Eu falei em uma live ontem que deveríamos voltar dia 15 e hoje após uma reunião realizada na Selaj foi confirmado que o novo decreto terá a liberação das atividades esportivas. O CRB já está com tudo pronto para voltar”, disse o mandatário do Galo da Praia. Vale ressaltar que o atual decreto do governo do Estado é válido até o próximo 10 dia de junho.

De acordo com Barbosa, neste primeiro momento, apenas a equipe profissional retornará. A medida tem como objetivo evitar aglomerações, tendo em vista que as categorias de base do clube contam com cerca de 150 atletas.

Ele disse ainda que os treinos no CT alvirrubro acontecerão somente em um período. Junto ao retorno, testes para o novo coronavírus (Covid-19) também serão realizados nos atletas, comissão técnica e funcionários. Em caso de sintomas da doença, o profissional será afastado e reintegrado após o fim dos sintomas.

Além disso, as pessoas só terão acesso ao Ninho do Galo utilizando máscaras e tomando os devidos cuidados. Já nos treinamentos, as normas dos órgãos de saúde também serão respeitados. Por isso, os atletas terão que respeitar a distância mínima de dois metros.

O dirigente disse ainda que haverá checagem da temperatura corporal dos atletas na chegada ao CT todos os dias, além de um acompanhamento de feito por profissionais de saúde, juntamente a relatórios que apresentam as condições de todos os testados.

“Nós teremos uma enfermeira que medirá a temperatura de todos que chegarem lá e fará anotações para que em caso de qualquer sintoma retorne para casa. Não tem gripezinha. Teve o sintoma, não treina”, afirmou Barbosa, que também revelou que o clube disponibilizará um kit com medicamentos para a recuperação do profissional que tiver sintomas do novo coronavírus.

Quanto aos uniformes utilizados pelos atletas, o Regatas utilizará um método semelhante ao do Internacional-RS. Os atletas terão três kits de uniformes e, ao utilizar um, não poderão mudá-lo e será o único vestido no determinado dia. A higiene dos materiais fica a cargo de cada profissional.

O presidente do Galo revelou que conversou com o presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Felipe Feijó, nesta sexta (5). De acordo com Barbosa o retorno do Estadual não foi tema. “Conversei com o Felipe hoje, falei sobre o retorno dos treinos, mas a volta do Alagoano não foi conversado. Neste primeiro momento, serão apenas os treinos”, comentou Marcos Barbosa.

