Marcos Braz explica saída de Rafinha do Fla

A partir das 15h30, desta sexta-feira, o lateral-direito Rafinha não fará mais parte do elenco profissional do Flamengo. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, em coletiva virtual, via FlaTV. O dirigente explicou as condições em que se deram a saída do atleta, que tinha no contrato uma cláusula que permitia a saída sem custos em caso de uma proposta vinda da Europa.

– O Rafinha ontem recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou que vai aceitar. O Flamengo lamenta, não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta que custou bastante tempo convencer de que poderia fazer um grande trabalho no Brasil. Os resultados não são questionáveis. Ele nos ajudou muito nas conquistas.É um jogador de 35 anos e com essa idade recebeu uma proposta de ficar dois anos mais jogando em alta performance. Ele nos comunicou a saída. O Flamengo tentou entender como foi essa proposta. São números grandes e ele fez a opção de sair do Flamengo. Existe uma cláusula no contrato que diz que se ele quisesse poderia voltar para a Europa quando entendesse. A cláusula foi imposta por ele e, se não tivesse esse ponto, ele não viria. Não pagamos nem um euro por esse atleta e agora ele tem o desejo de sair – esclareceu Braz.

O Flamengo já se movimenta no mercado para buscar um substituto. A diretoria, no entanto, não pretende fazer loucuras, diante da situação imposta pela pandemia, conforme explicou o vice-presidente.

– O Flamengo sempre tenta contratações e essa é uma posição que a gente já vinha tentando há algum tempo, estudando. Esse ano é um ano atípico, com uma pandemia mundial, com incertezas que rondam o futebol. Durante esse período, não tínhamos conforto de fazer qualquer contratação. A partir do momento que instituição corta salários de funcionários, jogadores é preciso se adequar a várias questões financeiras. Com a saída do Rafinha, estamos no mercado em busca de uma contratação para essa posição à altura – explicou.

Fonte: Lance!