Mari Palma é afastada da CNN por estar com coronavírus

A CNN Brasil informa que os âncoras Maria Palma e Phelipe Siani, a partir desta segunda-feira (30), não apresentarão o programa Live CNN por estarem em quarentena. Mari sentiu sintomas de gripe na noite da última sexta-feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Por orientação dos especialistas de saúde e da CNN Brasil, Mari foi colocada em isolamento em casa até a sua completa recuperação. Siani, embora não tenha sentido nenhum sintoma, também está em quarentena por conviver com Mari.

Durante o período de quarentena, Mari e Siani farão participações especiais no programa, ao vivo, direto da residência em São Paulo.

O casal será substituído pelo apresentador Diego Sarza, da CNN Rio de Janeiro, e por Elisa Weeck, âncora do telejornal Newsroom.O canal, neste momento, conta com cerca de 40% de seus profissionais em home office e segue com ações de prevenção para evitar a propagação da doença nas dependências da empresa.

