Maria Cicera e Cédila Calazans tomam posse como novas gestoras da Escola Comendador Peixoto

Nesta segunda-feira, 04, o governador Renan Filho empossou 616 novos gestores das unidades da rede pública de ensino. Dentre eles, estão as novas gestores da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, Maria Cicera Santos da Silva e Cédila Denize Calazans Batista, diretora geral e adjunta, respectivamente.

As novas gestoras foram eleitas por meio de votação democrática pela comunidade escolar. Durante a solenidade, Renan Filho destacou o trabalho de um gestor da unidade de ensino. ““Na vida, gerir qualquer coisa é importante, mas poucas coisas são tão importantes quanto uma escola. Ser gestor de uma escola é ser gestor do futuro das pessoas”, definiu, lembrando que a gestão democrática traz resultados excelentes em Alagoas, como gestores representativos, que se preocupam com as escolas e com os alunos, e que ajudaram a transformar a educação de Alagoas, que era a última do país em todos os quesitos, na que mais melhora em qualidade nos últimos anos.

Com a ajuda de programas do governo Estadual e de uma equipe competente e ao mesmo tempo engajada, as novas gestoras da Escola Comendador Peixoto terão pela frente um trabalho de resgatar o aprendizado dos alunos que tiveram dificuldades neste momento de Pandemia, para que a Educação do Estado siga avançando cada vez mais.

por Redação