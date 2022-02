Maria descumpre regra do BBB e é desclassificada

Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa. Confira no vídeo acima o momento da saída da participante.

Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia, desta segunda-feira, dia 14/2, constatou-se uma agressão da participante em Natália e, seguindo as regras do reality, a atriz e cantora foi desclassificada do Big Brother Brasil.

Maria não será substituída. O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido.

Fonte: Gshow