Marido de Ivete culpa cozinheira por família pegar covid

Durante um bate-papo com Regina Casé, Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, revelou que a família testou positivo para o Covid-19. Os dois conversaram em uma live sobre longevidade saudável.

“Eu quero conhecer seu sítio, quero passar uns dias aí”, pediu Daniel à Regina. “Bora, tem que ficar cinco dias trancado aí. Testa e vem”, respondeu a atriz.

“Todos nós aqui pegamos Covid aqui em casa. Mas, graças a Deus, foi só sintomas leves. Marcelinho, eu, Ivete, todo mundo. Graças a Deus, não teve nada”, contou.

E continou. “Mas estamos com o cuidado redobrado agora. Continuamos isolados, todo mundo já completou o período de isolamento. A gente está mais tranquilo para poder ir à algum lugar porque a gente estava muito mesmo entocado e o Covid chegou por uma funcionária, pela cozinheira. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente fez. Mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui e folgar… enfim… ela acabou trazendo para cá. Mas está tudo bem”, afirmou no vídeo que está viralizando nas redes sociais.

Fonte: ISTOÉ