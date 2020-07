Marília Mendonça deixa de seguir namorado nas redes

A cantora Marília Mendonça deixou de seguir o namorado e pai de seu filho, Murilo Huff, nas redes sociais. A sertaneja também arquivou fotos com o amado, como a declaração que fez a ele no último dia dos namorados.

As únicas fotos com Murilo que ainda estão no perfil de Marília são as que eles aparecem junto ao filho, Léo, de sete meses. O cantor, no entanto, ainda segue e tem diversas fotos com Marília em seu Instagram.

Em contato com a Revista QUEM, a assessoria de imprensa de Marília garantiu que “nada aconteceu” e que “está tudo certo” entre eles.

Fonte: Gente