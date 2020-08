Marília Mendonça é “cancelada” e acusada de transfobia na web

Marília Mendonça voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, na madrugada desta segunda-feira (10). O motivo, porém, não foi positivo. Alguns internautas lembraram de um comentário feito pela cantora durante a live do último sábado (8).

A cantora foi acusada por usuários da rede social de transfobia após rir de um amigo que teria ficado com uma mulher transexual. Na ocasião, a sertaneja iniciou contando a história de um de seus músicos.

Segundo a famosa, ele que teria ido a uma boate LGBTQIA+ em Goiânia. Assim que ela começou, então, a equipe da cantora começou a rir. “Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, disparou Marília Mendonça.

Após os comentários, os músicos e a própria artista deixam no ar que ficaram desconfiados de que a mulher seria transexual. O músico citado pela cantora, então, se posicionou na live: “Era mulher mesmo, porr*”.

No Twitter, os internautas criticaram o deboche da famosa e de sua equipe com a situação e os acusaram de transfobia. “Marília Mendonça sendo transfóbica. Primeiro, essa boate em Goiânia era maravilhosa e as pessoas iam pra se divertir. Se o conhecido dela foi e beijou uma trans, fez muito bem!”, disparou um.

“Espero que vocês n chamem a cobrança que Marília Mendonça está sofrendo de cancelamento, pois não é. O Brasil é o país que lidera em assassinato de trans no mundo, que ela entenda o peso da ‘piada’ transfóbica que fez e a ligação direta com a desvalorização da vida de pessoas trans”, afirmou outro.

Um terceiro declarou: “A Marília Mendonça fazendo chacota do amigo por ter ficado com uma mulher trans. Até quando o ato de se relacionar com pessoas trans vai ser motivo de piada? Marília Mendonça expressou sua transfobia através de risos. Quer passar pano? Passe! Mas pessoas trans merecem respeito”.

Fonte: RD1