Marília Mendonça ‘quebra’ YouTube e web exalta intérprete de libras em live

Os primeiros minutos da live de Marília Mendonça travaram o YouTube com tantos acessos simultâneos — ao longo da noite, a audiência ultrapassou a marca de três milhões de pessoas. O show durou mais de três horas, arrecadou recursos em campanha contra o novo coronavírus e contou com intérpretes de libras, que encantaram a internet dançando com as canções. A cantora, que bebeu cerveja com uma caneca enquanto entoava os hits, já havia anunciado que a apresentação seria acessível para a “comunidade surda do Brasil”.

De acordo com Marília, a live obteve mais de 225 toneladas de alimentos, duas toneladas de produtos de limpeza, 250 quilos de pão de queijo, 3.600 litros de refrigerante, 100 litros de tinta para construção, 10 toneladas de batata frita, duas toneladas de argamassa, e mais. O cantor Léo Santana entrou em contato para anunciar a doação de 500 cestas básicas. Embora a instabilidade inicial tenha preocupado os fãs, Marília foi elogiada por não levar músicos ao local para evitar transmissão da covid-19. Logo no começo do show, ela fez questão de dizer que todos os instrumentos ouvidos na live foram previamente gravados. “A gente pegou todos os playbacks. Para quem não entende o que é playback, é a base, os instrumentos. Está tudo gravado aqui. (…) Aqui comigo estão apenas as pessoas necessárias para levar essa live para você, respeitando as orientações do Ministério da Saúde”, disse Marília. “Muito obrigada pela presença de vocês, tô muito feliz mais uma vez. Estou suando. Alguém traz uma toalhinha para mim, alguém? Tô suando de nervosismo”, divertiu-se a cantora.

