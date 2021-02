Marina Ruy Barbosa e Thiaguinho estão vivendo affair, diz colunista

Após anunciar a separação de Alexandre Negrão em janeiro, Marina Ruy Barbosa pode estar vivendo um affair com Thiaguinho às escondidas. Segundo a colunista Fabíola Reipert, o pagodeiro tem sido visto com frequência no condomínio da atriz, localizado na capital paulista. Os dois teriam se aproximado após começarem a frequentar a mesma academia.

Vale lembrar que após a separação de Alexandre Negrão, o nome da atriz já foi associado a outros relacionamentos, como com o deputado federal Guilherme Mussi. No entanto, nada confirmado até o momento.

Já Thiaguinho foi casado com Fernanda Souza por oito anos. Eles anunciaram o rompimento em outubro de 2019. Desde então, ele não teve nenhum relacionamento oficial, apesar de alguns rumores de que estava conhecendo melhor a bailarina Tati Scarletti.

Fonte: Metrópoles