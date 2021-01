Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão anunciam fim do casamento

Marina Ruy Barbosa anunciou o término de seu casamento com o empresário Alexandre Negrão. A confirmação do fim do relacionamento foi feita em um comunicado divulgado por sua assessoria nesta terça-feira, 12.

Segundo a nota, “o trabalho e a distância física foram fatores decisivos” e “os dois estavam vivendo realidades muitos distintas e vinham há meses tentando achar uma solução”.

Os dois terminaram com o casamento após uma conversa. “A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa, resolveram anunciar que estão separados”.

Neste trecho, o comunicado parece fazer referência à divulgação do término por parte do colunista Leo Dias, que mais cedo publicou uma nota intitulada “Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se separaram após três anos de união”, gerando repercussão ao fato.

“Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas”, encerra o comunicado.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se casaram em cerimônia íntima, para a família dos noivos, em setembro de 2017, na cidade de Campinas. O divórcio ocorre após quase três anos e meio de casamento.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo casal:

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos.

O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação.

Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão.

A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados.

O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto.

Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos.”

Fonte: Terra