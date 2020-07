Marina Ruy Barbosa insiste em ida para o SBT

Marina Ruy Barbosa voltou a insistir em sua ida ao SBT, para participar do Programa da Maisa, e fez um novo pedido à Globo por meio do seu perfil no Instagram.

Ao comentar em uma publicação da apresentadora, a ruiva pediu pela segunda vez: “Alô, Rede Globo, me deixa ir ao Programa da Maisa? Eu vou e volto direitinho“.

A primeira tentativa de ir ao canal de Silvio Santos aconteceu em 2018, quando, por meio das redes sociais, a famosa disse que gostaria de receber o Troféu Imprensa.

Seria a sua oportunidade de ficar cara a cara com Silvio Santos pela primeira vez e ela escreveu: “Eu quero ir ao Troféu Imprensa esse ano receber meu prêmio, como faz?”.

“Globo, libera eu! Quero conhecer o Silvio Santos”, insistiu, na época, mas seu pedido não foi respondido e muito menos acatado. Agora, os fãs torcem para que a Globo mude de ideia.

Recentemente, ela decidiu usar o seu perfil no Twitter para fazer um apelo. A ruiva condenou a onda de ataques e comentários cruéis para propagação do ódio nas redes sociais.

Em mensagem, a atriz pediu mais empatia aos internautas e desabafou: “Acho muito errado ficar fazendo meme ou comentários pesados sobre a aparência das pessoas”.

“Isso pode ser MUITO perigoso… empatia galera, empatia”, acrescentou a famosa, que não citou o motivo da mensagem. Em seguida, a esposa de Alexandre Negrão mandou um recado sincero àqueles que propagam ódio.

“Tipo, pegar frame de vídeo, foto de ângulo ruim, pra ficar diminuindo e expondo alguém. Juro, pra quê? Não entendo, o que a pessoa que faz isso ganha? Se sente melhor ferindo alguém pra se sentir superior? É isso?”, alfinetou Marina Ruy Barbosa.

Fonte: RD1