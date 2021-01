Marinha do Brasil destaca medidas adotadas durante procissão fluvial de Bom Jesus em Penedo

Em entrevista concedida ao radialista Antônio Silva da Rádio Grande Rio FM (99,1 Mhz), o Capitão-Tenente Fernando Araújo, falou sobre as questões ligadas a procissão fluvial da maior festa religiosa de Alagoas, Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, principalmente se tratando de um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus.

Ele abordou o que foi acordado com os órgãos como Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Prefeitura de Penedo com relação as medidas de segurança adotadas pelo poder público durante a tradicional procissão fluvial.

“Serão adotadas medidas sobre a promoção da segurança na navegação, estando os agentes da Capitania dos Portos de Penedo, presentes com força máxima para a redução de riscos. Acompanhamos 17 procissões em nossa jurisdição, desde a cidade de Delmiro Gouveia à Foz do São Francisco”, destacou.

O Capitão-Tenente salientou que a Marinha do Brasil por meio da Agência Fluvial sediada em Penedo foi convocada para todas as reuniões realizadas pelos organizadores da festa, a Diocese de Penedo e a Prefeitura, que atendeu de imediato todas as recomendações feitas em prol da segurança durante a procissão.

“Durante os três últimos anos que estive a frente da Agencia Fluvial em Penedo, a prefeitura municipal atendeu as recomendações feitas e esse ano não será diferente. Está sendo oferecida a opção ao público de acompanhar em casa por meio de transmissão. Mas mesmo assim estamos preparados para um evento com um grande número de embarcações”, explicou.

Horário

O Capitão-Tenente Fernando Araújo falou sobre o horário em que começa a procissão que terá início logo após uma rápida carreata que percorrerá algumas ruas do centro da cidade às 15h, quando a imagem do Bom Jesus sairá da Capela de Santa Cruz. Também destacou que na balsa está autorizada apenas 100 pessoas entre autoridades e membros do clero, também em conformidade com a Prefeitura de Penedo.

Porém a procissão deverá terminar imprescindivelmente antes do pôr dor sol por conta da segurança das embarcações, das quais muitas não estão preparadas para navegação noturna.

Além disso haverá intensa fiscalização sobre questões ligadas a segurança das embarcações, colete salva vidas, documentações dos condutores e embarcações e também a proibição expressa de soltar fogos dentro das mesmas.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)